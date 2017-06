A partir de agora, a vacina contra o HPV passa a ser ofertada gratuitamente para os meninos de 11 até 15 anos incompletos. A ampliação da faixa etária foi definida pelo Ministério da Saúde e tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal nos adolescentes do sexo masculino.

A enfermeira responsável pela sala de vacinas de Concórdia, Ieda Schumann, comenta que a ampliação da faixa etária era bastante aguardada. “Muitos pais nos questionavam quando essa vacina seria oferecida para os meninos também”, conta.

A vacina contra o HPV para os meninos passou a ser disponibilizada no Sistema Único de Saúde (SUS) em janeiro de 2017, contemplando os meninos de 12 até 13 anos. Até o ano passado, era feita apenas em meninas.

Ieda orienta que os pais devem levar os filhos às unidades de saúde para receber a proteção. As doses estão disponíveis nos postos em que há sala de vacinas.

O que é HPV

O HPV é uma doença sexualmente transmissível. O vírus é transmitido pelo contato direto com pele ou mucosas infectadas por meio de relação sexual. Também pode ser transmitido da mãe para filho no momento do parto.

Para os meninos, a estratégia de vacinação tem como objetivo proteger contra os cânceres de pênis, garganta e ânus, doenças que estão diretamente relacionadas ao HPV. A definição da faixa etária para a vacinação visa proteger meninos e meninas antes do início da vida sexual e, portanto, antes do contato com o vírus.

O Ministério da Saúde ressalta que os cânceres de garganta e de boca são o 6º tipo de câncer no mundo, com 400 mil casos ao ano e 230 mil mortes. Além disso, mais de 90% dos casos de câncer anal e orofaringe são atribuíveis à infecção pelo HPV.





Nas meninas, o principal foco da vacinação é proteger contra o câncer de colo do útero, vulva, vaginal e anal; lesões pré-cancerosas; verrugas genitais e infecções causadas pelo vírus.