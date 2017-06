A promessa do presidente da Casan, Valter Galina, de concluir as obras de melhorias no sistema de captação e distribuição de água em Concórdia em 30 de junho, não deverá ser cumprida. Segundo o engenheiro gerente de operação da estatal, Arthur Simon Vieira, até o momento foram executados 85% dos serviços. “Estamos correndo para finalizar no prazo. Aquela semana de chuvas bem fortes atrasou o trabalho”, afirma.

Pela promessa do presidente, os outros 15% dos serviços restantes deveriam ser finalizados em cinco dias úteis, o que dificilmente irá acontecer. A Casan está investindo cerca de R$ 7 milhões na Estação de Tratamento de Água de Linha São Paulo e as obras contemplam investimento em bombas, além de melhorias na parte elétrica, aumento na capacidade de tratamento e ampliação da rede.

O engenheiro Arthur Simon Vieira destaca que as principais vantagens serão a confiabilidade do sistema e possibilidade de ampliação do abastecimento. Segundo ele, não há como estipular uma data para concluir os serviços.