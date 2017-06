A história de Ceará pelo Inter está próxima de um desfecho. O lateral-direito terá uma reunião com a direção nesta quinta-feira para definir seu futuro. O desabafo na zona mista após o empate em 0 a 0 com o Paraná não caiu bem, e a tendência é que ocorra a rescisão de contrato.

O vínculo do jogador de 37 anos expira em dezembro deste ano. Todavia, o encontro entre as partes definirá por sua saída do Beira-Rio, embora ainda estejam abertas as possibilidades de aplicação de multa ou apenas a conversa.

Um dos líderes do vestiário e integrante do Mundial de 2006, Ceará só tinha disputado duas partidas na temporada antes do duelo da última terça-feira. Acabou substituído no intervalo por Valdemir. Após a partida, revelou que soube que sairia do ostracismo após quatro meses na data da partida.

A surpresa também decorreu por sequer voltar para o segundo tempo. O lateral acreditava que, após o período sem partidas, merecia mais tempo, até para readquirir ritmo, o que agravou a situação. Em sua entrevista coletiva, ainda no Beira-Rio, o vice de futebol Roberto Melo disse que o jogador não está "escanteado", mas também exprimiu surpresa pela declaração.

– (Ceará) É do grupo. Não está escanteado. Treina desde o início do ano. Assim como todos os outros, foi relacionado. Ao que me conste, ficou de sobreaviso que jogaria. Me estranha a declaração. Quem está relacionado, precisa estar pronto para jogar. Ele teve a chance que tanto esperava. Há treinador que não dá escalação antes. Neste momento, este tipo de declaração não é a mais apropriada, mas ocorre – afirmou Melo.

A polêmica em relação à saída não será inédita. No ano passado, o Inter o repatriou em meio a uma confusão. Acabou reprovado nos exames médicos, e o clube desistiu da contratação. No entanto, após um imbróglio, que também envolveu o Coritiba (time que defendia), teve sua volta confirmada.

(Fonte: Tomás Hammes/GloboEsporte.com).