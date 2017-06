O Flamengo faz a segunda partida em sua nova casa nesta quinta-feira. A Ilha do Urubu tem um convidado especial: a Chapecoense. Pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, os dois times se enfrentam às 21h em situações distintas na tabela. Os catarinenses têm 13 pontos e estão na oitava colocação após os jogos de quarta-feira, enquanto os cariocas decepcionam ao ocupar a 13ª posição - 11 pontos.

Cada dia com elenco mais forte, o Flamengo tenta justificar dentro de campo o alto investimento. Zé Ricardo deve fazer novas mudanças na equipe. Ele ainda não vai contar com Éverton Ribeiro, mas terá a estreia de Rhodolfo, que fica no banco. Geuvânio, anunciado nesta quarta-feira, também está fora. É provável que Vinicius Junior comece o jogo, mas Berrío corre por fora. William Arão retoma a vaga de titular ao lado de Márcio Araújo. Cuéllar volta para o banco.

Oscilação. A palavra define o momento vivido pela Chapecoense no Brasileirão. Depois de um bom início de campeonato, o Verdão acumula três derrotas nos últimos quatro jogo. O saldo ainda é positivo: ocupa a quinta colocação na tabela de classificação. Contra o Flamengo, o time quer reencontrar o bom futebol mostrado nos primeiros compromissos da competição. Para isso, Mancini conta com a volta de Rossi. O atacante é uma das principais armas ofensivas da Chape e fez falta na derrota para o Botafogo, dentro de casa.

(Fonte: GloboEsporte.com).