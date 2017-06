O Grêmio recebe o Coritiba, nesta quinta-feira, às 21h, na Arena, pela 9ª rodada do Brasileirão, em busca de um triunfo para evitar se desgarrar do líder Corinthians, às vésperas de um confronto direto pela ponta da tabela. Mas distante da matemática pela liderança, Renato Portaluppi depara com uma missão à parte ao delinear sua formação para encarar o Coxa. Entre mistérios, o treinador conta com uma série de opções para suprir a ausência de Ramiro e fazer sua equipe manter o nível das atuações recentes, que rendem até o título de melhor futebol do país.

Suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, o volante é desfalque do Tricolor para o duelo desta quinta. Abre, assim, espaço para um leque de alternativas com características e posições diferentes para tentar suprir sua baixa de peso, dado seu papel vital como um dos pilares de sustentação da dinâmica e do bom momento da equipe.

Sem o camisa 17, Maicon, Gastón Fernández e Fernandinho despontam como principais peças de reposição. Há ainda a possibilidade de Lucas Barrios atuar na vaga de Everton no ataque. Vale lembrar: Kannemann também é desfalque, com uma pubalgia. Mas neste caso Rafael Thyere entra naturalmente no time.

– (O Grêmio) Vai ter ter que mudar de um jeito ou de outro. Ele (Ramiro) é dinâmico, tem ofensividade e defensivamente ajuda muito a gente. E tem feito gols. A gente vai sentir falta dele, mas temos outros jogadores que vão entrar e dar conta do recado com características diferentes – avalia o zagueiro Pedro Geromel.

Após o empate em 3 a 3 contra o Cruzeiro, no Mineirão, a delegação do Grêmio retornou de Belo Horizonte apenas na noite da terça-feira e teve apenas um treinamento no CT Luiz Carvalho, já na quarta. Com tempo escasso para trabalhos, a atividade não apresentou indícios da equipe.

(Fonte: Eduardo Deconto/GloboEsporte.com)