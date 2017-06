Nesta quinta-feira (22) a ACF enfrenta na Arena Minas em Belo Horizonte a equipe do Minas Tênis Clube a partir das 20h15min e é de suma importância somar pontos para entrar na zona de classificação da competição. Para chegar a cidade mineira a equipe concordiense fez uma viagem de 23h de ônibus, saindo às 13h45 da terça-feira (20) e chegando somente às 12h45 da quarta-feira (21).

Após a vitória no último sábado (17) o técnico Morruga conseguiu comandar 3 treinos em Concórdia antes de embarcar rumo a MG, e na noite desta quarta-feira (21) já comandou o primeiro treino no local da partida, praticamente definindo a equipe e a forma que enfrentará a equipe adversária. A equipe ainda fará mais um treino na manhã desta quinta-feira (22).

Para o confronto o técnico contará com todos os atletas adultos, somente não poderá contar com os jovens atletas da base, Toni (sub-20) e com Mazetto e Fernando, estes 2 últimos estarão representando Concórdia na seletiva dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina que será disputada nesta sexta-feira e sábado em Concórdia.Douglinhas não treinou na noite da quarta-feira e fará uma avaliação no treinamento desta manha para saber se terá condições de atuar pela equipe da ACF.