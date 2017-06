A Polícia Civil de Ipira divulgou na noite desta quarta-feira, dia 21, fotos de objetos recuperados no centro do município. Em um trabalho em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Civil de Piratuba, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão ainda na segunda-feira, dia 19.

Os objetos haviam sido furtados de residências e de um mercado de Ipira. Depois dos Boletins de Ocorrência a Polícia investigou e conseguiu encontrar os produtos.

Um aspirador de pó, pares de tênis, litros de bebidas, um botijão de gás, panelas, facões e rádios foram recuperados.