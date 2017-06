Anualmente o Conselho Federal de Administração (CFA) realiza um levantamento para identificar o Índice de Governança Municipal de cerca de 3.300 municípios brasileiros. Concórdia e Alto Bela Vista aparecem entre os 50 com melhores índices.

A avaliação é baseada em gastos e finanças públicas, qualidade da gestão e desempenho. Esse indicador é construído a partir de dados municipais e seu objetivo é expandir o debate sobre a importância da gestão para a promoção do desenvolvimento.

Santa Catarina aparece bem no ranking nacional do Índice de Governança. Bombinhas é o primeiro colocado no estado e o terceiro no ranking nacional.

Outros municípios catarinenses figuram entre os 50 melhores do Brasil. Nesta lista estão Concórdia, que aparece em 14º colocado e Alto Bela Vista, que ocupa o 43º lugar.