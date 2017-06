Uma moradora de linha Pinhal - Seara, foi atendida na tarde hoje pelo SAMU devido a ocorrência de infarto do miocárdio. Devido a urgência, o resgate aeromédico do SAERFRON de Chapecó foi acionado e fez a transferência da paciente Lourdes de Jesus Padilha, 53 anos. Primeiramente ela foi encaminhada ao Hospital São Roque, e a aeronave fez a transferência ao Hospital São Paulo de Xanxerê. O pouso ocorreu no campo da ADC-Seara. Conforme o médico da aeronave do SAERFRON, Dr. Alessandro, a paciente mesmo com o dignóstico do infarto agudo do miocárdio, estava com sinais vitais estáveis. Justificou o transporte áreo como alternativa devido a gravidade do caso, e pela rápida resposta no atendimento. O deslocamento de Seara a Xanxerê durou 10 minutos. Conforme boletim médico do Hospital São Paulo, a paciente passa por exames no setor de hemodinâmica.

(Fonte: Rádio Belos Montes)