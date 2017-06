A Regional de Seara tem o melhor desempenho do Estado nos resultados preliminares da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). Os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apontam que a região tem alto desempenho de alfabetização e letramento em língua portuguesa e matemática. Passam pela avaliação todos os estudantes do 3º ano do ensino fundamental.

A avaliação classifica as escolas em quatro níveis. Sendo os níveis 1 e 2 de pouca compreensão do conteúdo e níveis 3 e 4 de maior desempenho. De acordo com a avaliação, 85% dos alunos da Regional estão nos níveis 3 e 4 na matemática e 84% nos níveis 3 e 4 na língua portuguesa.

A supervisora de gestão escolar, Marilei Maisa Furlanetto Wronski, atribui os resultados ao trabalho dos alunos, dos professores em sala de aula e das capacitações por meio do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). “Outro dado importante é que, todas as escolas da ADR Seara atingiram a cota de participação de 80% dos alunos. Isso mostra o comprometimento da das instituições”, ressalta Marilei.

Prestaram esta avaliação as escolas estaduais EEB Seara e EEB Raimundo Corrêa. Os dados são preliminares para que as escolas possam interpor recursos. A divulgação dos resultados finais será em agosto.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara).