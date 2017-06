O concordiense Luiz Fernando Furlan foi nomeado para presidir o Conselho Deliberativo da SP Negócios, órgão vinculado a Prefeitura de São Paulo e criado recentemente pelo prefeito Jorge Dória. A informação é da Revista Veja. O órgão consiste em estrutura projetos de parceria no âmbito do Programa Municipal de Parcerias Público Privadas e Concessões para a Capital Paulista.

Furlan foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio no Governo Lula, entre 2003 e 2007. Recentemente, o acionista ligado a BRF, foi conduzido a presidência do Lide, que é uma entidade empresarial fundada pelo próprio Jorge Dória.