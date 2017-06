Agricultora já saiu do CTI, mas permanece internada no Hospital São Francisco

A Vigilância Epidemiológica de Concórdia recebeu nesta quarta-feira, 21 de junho, o resultado que confirma um caso de gripe A. A agricultora está internada no Hospital São Francisco e não corre risco de morte. Ela já deixou o CTI e se recupera em quarto normal.

A enfermeira responsável pela Unidade Sanitária Central, Mara Sampaio, comenta que o vírus diagnosticado é o H3N2, que é uma das cepas que compõe a vacina. A agricultora não faz parte dos grupos de riscos definidos pelo Ministério da Saúde e, desta forma, não estava imunizada.

Neste ano foram dois casos de gripe A confirmados em Concórdia. No início do mês uma jovem de 32 anos morreu por complicações do vírus H3N2. Mara comenta que a moça era portadora de outras doenças crônicas.