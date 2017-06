O pedido de iluminação no trevo de acesso a comunidade de Barra Bonita, sobre a BR 153, em Concórdia, foi abordada na Sessão de terça-feira, dia 20, da Câmara de Vereadores. A solicitação foi feita pelo vereador Jaderson Miguel, do PSD. Ele justifica que o local serve de acesso para várias empresas e que a iluminação vai ajudar na segurança dos usuários, já que no local há uma via de fluxo intenso.

Jaderson também reforça o pedido para iluminação e sinalização no acesso para Engenho Velho. Ele afirma que em alguns trechos a visibilidade reduz bastante quando há neblina e a melhoria na sinalização e iluminação viria a dar segurança para o trânsito de veículos.



Outra preocupação do parlamentar é em relação a iluminação no trevo de acesso ao Distrito de Presidente Kennedy, na SC 283.