Iniciativa foi discutida nesta semana com empresários do município.

O projeto Comércio Seguro será implantado no município de Irani. A questão foi discutida durante reunião ocorrida nesta semana, na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL. Além de empresários, a reunião também contou com a presença do comando do Batalhão da Polícia Militar de Concórdia.

Na ocasião, foram explanados os objetivos do projeto, as regras do programa e explicações sobre visitas preventivas e dicas para melhorar a segurança dos estabelecimentos.

A exemplo do que já ocorre em outros municípios da região, o Comércio Seguro em Irani vai funcionar como uma rede, onde informações são repassadas aos integrantes através do aplicativo Whats App.