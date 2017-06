Carro atingiu uma casa no Bairro das Nações

Motorista perde controle do carro, bate em uma casa e atinge veículo na garagem

A motorista de um Fiat/Palio, placas de Concórdia, perdeu o controle do carro e atingiu uma residência, por volta de 13:15h desta quarta-feira, dia 21, na Rua Antônio Brunetto, Bairro das Nações. P.S.C, de 30 anos, estava sozinha no veículo e foi atendida pelos Bombeiros Voluntários no local. Ela foi conduzida ao Hospital São Francisco para avaliação médica.

Na colisão, parte da estrutura da garagem caiu e uma caixa d`água também foi derrubada. Um gol, com placas de Xaxim, que estava na garagem, também foi atingido. A condutora relatou aos bombeiros que passou mal mal.