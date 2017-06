Juíza participou do programa Mesa Redonda nesta manhã / Foto: Cristiano Mortari

A juíza de Direito da Vara Criminal de Concórdia, Thays Backes Arruda, emitiu uma portaria que permite que as pessoas que estão detidas no presídio de Concórdia tenham redução da pena por meio da leitura.

Thays participou do programa Mesa Redonda da Rádio Aliança nesta manhã e explicou que as pessoas que estão detidas têm que ler um livro a cada 20 ou 31 dias e depois devem fazer uma resenha. “A cada obra lida, o apenado terá direito a remição de quatro dias”, comenta a juíza. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) permite a leitura em troca de redução da pena de até 12 obras por ano.

Os horários para esta atividade serão definidos pela direção do presídio. O primeiro passo para que o projeto possa ser colocado em prática foi montar a biblioteca. Quem quiser contribuir com esta iniciativa pode fazer a doação de livros, que devem ser entregues na Vara Criminal do Fórum de Concórdia.