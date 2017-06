Mais uma rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Piratuba, os jogos aconteceram no campo da Associação Atlética Rio Peixense, neste domingo (18), validos pela 5ª rodada do campeonato. Nas 2 partidas disputadas na tarde deste domingo, o que não faltou foram gols, 11 no total.

Na primeira partida disputada, se enfrentaram as equipes do Veteranos da AARP (Associação Atlética Rio Peixense) e Jonas Moveis, onde a equipe do Jonas Moveis, conseguiu sua primeira vitória no campeonato e goleou pelo placar de 5 a 2 os Veteranos da AARP.

A situação no campeonato das 2 equipes é a seguinte, a equipe do Veteranos não conseguiu nenhuma vitória em 3 partidas disputadas, já a equipe do Jonas Moveis em 3 partidas, tem um empate, uma derrota e uma vitória conquistada ontem.

Na sequência na segunda partida disputada da tarde se enfrentaram as equipes do CTG Mariano e LN Presentes, em jogo mais equilibrado de gols o time da LN Presentes Venceu por 3 a 1 a equipe do CTG Mariano.

No balanço do campeonato das 2 equipes, o time da LN Presentes venceu as duas partidas que disputou, estando invicta na competição, de outra forma o CTG Mariano em 2 partidas disputadas até agora segue com 2 derrotas no campeonato.

A próxima rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Piratuba, acontece no próximo final de semana, dia 25 de Junho, no campo da Associação Atlética Rio Peixense, entre as equipes do Dorini Supermercado e Juventude de Linha Serraria, no segundo jogo o confronto será entre Veteranos da AARP contra o time do CTG Mariano.

(Fonte: Paulo Schuch/Ascom/Piratuba)