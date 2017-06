Jogador é um dos sobreviventes da tragédia aérea, ocorrido no fim do ano passado.

Pouco mais de seis meses depois do trágico acidente com o avião da Chapecoense, o lateral-esquerdo Alan Ruschel segue sua recuperação física para retornar aos gramados com resultados surpreendentes. O jogador, um dos três atletas da Chape que sobreviveram à tragédia, já participa de trabalhos coletivos e não sente mais medo do contato físico. No entanto, em entrevista ao “Troca de Passes”, Ruschel destacou que não possui data para reestrear em campo e encara o processo todo com muita tranquilidade.

- A gente não colocou prazo e eu nem estou com pressa. Não depende só de mim, tem médico, fisioterapeuta, pessoal que está envolvido e me ajuda, agora que treino a parte física, com bola, com pessoal que não é relacionado. Participo dos coletivos. Está demorando um pouco para eu me recuperar, mas quanto a isso não estou preocupado. Estou feliz só de poder estar treinando, estar vivo. Ruschel convidou o comentarista Roger Flores, ex-jogador de equipes como Fluminese, Flamengo, Cruzeiro e Corinthians, para participar de um treino coletivo no centro de treinamento da Chape. O lateral revelou que já se sente bem fisicamente para enfrentar um jogo de futebol.

- Depois de quatro meses já estava correndo no gramado, fazendo muitas coisas. Tive que aprender a cair, girar mais rápido, porque acabamos perdendo a mobilidade. Não tenho receio nenhum – disse.

Ruschel já foi totalmente liberado pelo departamento médico da Chape para atuar em uma partida oficial, mas não possui expectativa de data para reestrear. O jogador ainda depende de ser relacionado pelo técnico Vagner Mancini. O time catarinense é o quinto colocado no Brasileirão, com 13 pontos, e volta a campo contra o Flamengo, na Ilha do Urubu, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), pela 9ª rodada.

(Fonte: Sportv)