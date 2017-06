Depois de dois jogos fora de Porto Alegre, o Grêmio estará de volta à Arena nas próximas duas rodadas. E contará com apoio maciço da torcida, especialmente no próximo domingo, conforme a expectativa da administração do estádio. Para o duelo com o Corinthians, às 16h, o setor mais barato está esgotado e a projeção é de 40 mil torcedores nas cadeiras conforáveis da casa gremista.

Os ingressos para Arquibancada Norte no jogo de domingo estão esgotados. Foram vendidos já 10 mil entradas para a partida contra o Timão, entre vice-líder e primeiro colocado do Brasileirão. Ares de uma espécie de decisão no início da competição. Mesmo que antes haja compromisso na mesma Arena.

Na quinta, o Grêmio enfrentará o Coritiba, às 21h, no estádio. Já foram comercializados 3,5 mil bilhetes para este jogo, com projeção da administração da Arena de cerca de 16 mil torcedores presentes. O Coxa é o atual terceiro colocado, quatro pontos atrás da equipe de Renato Portaluppi e companhia.

Os sócios podem comprar pela internet, pelo site arenapoa.com.br. As bilheterias para o duelo com o Corinthians abrem às 11h desta quarta-feira. Contra o Coritiba, as vendas já ocorrem no estádio normalmente, entre 11h e 18h.

