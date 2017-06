O começo de Guto Ferreira é atribulado no comando do Inter. Se ainda não perdeu, suas decisões parecem incomodar o grupo de jogadores. Após o empate em 0 a 0 com o Paraná na noite desta terça-feira, Ceará expôs tal situação.

O lateral-direito foi escolhido pelo treinador para deixar o time após o primeiro tempo para a entrada de Valdemir – Nico López também saiu para dar lugar a Marcelo Cirino. A decisão surpreendeu o jogador.

– Fui surpreendido com a substituição no intervalo. Individualmente, fui abaixo, mas é opção. Ele (Guto Ferreira) deve ter as razões dele – afirmou Ceará.

O lateral-direito fez apenas seu terceiro jogo na temporada. O último, há mais de dois meses – derrota por 2 a 1 para o Novo Hamburgo, em pleno Beira-Rio, pela primeira fase do Gauchão. A saída do ostracismo também espantou o jogador de 37 anos.

– Eu não esperava (ser titular). Não tivemos um treinamento. Fiquei surpreso – falou.

Com o resultado, o Inter soma 14 pontos e segue fora do G-4, na sexta colocação, quatro atrás do líder Juventude. Na próxima rodada, o time enfrenta o Brasil de Pelotas. A partida será disputada às 16h30 deste sábado no Bento Freitas.

