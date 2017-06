As incrições para o Festival Gastronômico da Fenal foram abertas na manhã desta terça-feira, dia 20 e no primeiro dia, mais de 90 equipes garantiram a participação. Já nesta quarta-feira a procura continua e o número de inscritos já passo dos 100.

A Fenal será realizada no dia 30 de julho no Parque de Exposições. O secretário municipal de Agricultura, Mauro Martini, participou do jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, nesta quarta-feira e destacou que a categoria "Leitão em pedaços assados no espeto" é a mais procuada. "A movimentação é grande e os fornos foram praticamente todos reservados, mas ainda há algumas unidades. O que temos ainda em maior número são as churrasqueiras", conta.

No total são 250 vagas. Martini destacou também que as inscrições vão até o dia 20 de julho, mas acredita que sejam encerradas antes. "A partir do momento que todas as vagas forem ocupadas a gente encerra. Creio que a premiação, que neste ano é maior, também contribui para essa procura", destaca. " Para fazer a inscrição é necesário vir até a Secretaria de Agricultura, com documentos e um número de conta bancária, pois a premiação será feita através de depósito, seguindo a legislação, que teve algumas mudanças. Também estamos fazendo a inscrição através de credenciamento das equipes", explica.

A previsão é que durante a FENAL sejam consumidas entre seis e sete toneladas de carne suína. As categorias em disputa são Leitão em Pedaços Assado no Espeto (A), Leitão à Concórdia Assado na Churrasqueira (B) e, Leitão Inteiro Assado no Forno (C), 65. São 250 equipes previstas.