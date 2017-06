Entidade também cobra maior atuação da Vigilância Sanitária, no município.

CON-Animal relata dificuldades no atendimento de casos de maus-tratos

A situação da ONG Con-Animal e dos animais em situação de abandono movimentou a Câmara de Vereadores na noite da terça-feira, dia 20. O assunto foi tratado na Tribuna Livre, pela presidente da entidade Sara Dutkwicz.

Durante explanação, Sara falou das atividades da instituição e as dificuldades encontradas para a realização dos diversos atendimentos que são feitos pelas voluntárias. Ela diz que as dívidas de voluntárias e entidades com clínicas de veterinária somam mais de R$ 17 mil. São relativos aos atendimentos feitos a animais que foram encontrados em situação de abandono ou doentes.

De acordo com a presidente da CON-Animal, entre todos os trabalhos realizados neste ano, foram atendidos de forma direta 204 animais e outros 400 estão em lares temporários. Ela informou ainda que por dia, por meio de redes sociais, a ong recebe em média 10 pedidos de ajuda por dia. Entre os números que chamaram a atenção é a quantidade de 1,2 mil quilo de ração/mês para cão adulto, 350 quilos/mês para cães filhotes e em torno de 300 quilos de ração para gatos.

Cobrança

Durante sua explanação, Sara Dutkwicz também fez cobranças em relação ao Poder Público. No entendimento da presidente da CON-Animal, o Município deveria ter uma maior atuação em situações que envolvem animais em risco. "Extou expondo isso porque eu tive várias ocorrênciasi, que eu entrei em contato com a Vigilância e não foi feito nada", afirma.

Sara também cobra a aplicação de multa para casos de maus-tratos a animais domésticos. "Não existe multa! Alguém de vocês sabe me dizer sobre situação de maus-tratos, zoonoses ou alguma família que foi multada? Eu desconheço! Mas se tiver, eu quero provas. Porque eu, infelizmente, desconfio de qualquer palavra dada ultimamente", finaliza.