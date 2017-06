Um Fiat Uno e um Corsa, ambos com placas de Concórdia bateram por volta das 06:50h desta quarta-feira, dia 21, na SC-283, em uma curva entre o acesso ao Bairro Natureza e o trevo de acesso ao CTG de Concórdia. A colisão foi lateral. Um homem de 24 anos e uma mulher de 39, que estavam no Fiat, foram atendidos pelos Bombeiros Voluntários e encaminhados ao Hospital São Francisco com escoriações e dores pelo corpo. Já o condutor do Corsa, um idoso de 67 anos, não se feriu. Ele foi avaliado e preferiu não ir ao Hospital.

De acordo com as informações apuradas no local, o Uno descia, fazendo o sentido Seara e o Corsa o contrário. A roda traseira, do lado do motorista do Uno bateu na roda dianteira, do lado do motorista, do Corsa.

A PRE também esteve no local para fazer o levantamento de informações e a orientação do trânsito.