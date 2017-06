Proposta do secretário de Segurança Pública é que o Município faça permuta com um terreno de no mínimo 50 mil m2

A Câmara de Vereadores de Concórdia iniciou uma mobilização para que Concórdia tenha um novo presídio. Nesta semana o Legislativo recebeu um ofício do secretário Adjunto de Estado da Justiça e Cidadania, Leandro Antônio Soares Lima, dizendo que há interesse em se fazer este investimento, mas para isso é necessário o envolvimento direto da administração municipal. O prefeito em exercício, Edilson Massocco não concorda com isso. Ele diz que cuidar do presídio é uma responsabilidade do Estado.

O vereador Closmar Zagonel, que é um dos vereadores que está encabeçando este projeto, comenta que reformar o presídio custaria mais caro do que fazer um novo. “A prefeitura disponibilizaria um terreno de no mínimo 50 mil m2 e em contrapartida ficaria com o terreno onde atualmente funciona o presídio”.

O prefeito em exercício diz que todos os pleitos em favor do município são importantes, mas é preciso definir prioridades. “Isso é uma responsabilidade do governo do Estado e se realmente quiser adquirir uma área e fazer um novo presídio, ele não depende de autorização do Município”, enfatiza.

Edilson Massocco diz que é mais favorável em adquirir uma área para a construção de casas populares, já que há mais de mil inscritos em Concórdia, do que a prefeitura comprar um terreno e fazer permuta. “Não que o presídio não seja importante, mas existem algumas prioridades e essa responsabilidade é do governo do Estado”, frisa.