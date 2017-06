As Polícias Civil e Militar de Ipira e Piratuba recuperaram, na manhã desta terça-feira, parte do dinheiro roubado de um idoso de 62 anos que reside em Linha Filadélfia em Ipira. O roubo aconteceu na segunda-feira, quando O.R.S, de 33 anos, teria abordado o idoso na comunidade e feito ameaças com uma faca. O suspeito levou R$ 1.050,00. Do montante, R$ 606,00 foram recuperados.

A Polícia percorreu o interior na manhã de terça, levantou informações e chegou à identidade do suspeito, porém não o encontrou na comunidade. À tarde ele foi abordado pela PM em Piratuba, por volta das 18:30h. No primeiro momento O.R.S negou a autoria do crime, mas foi conduzido à Delegacia para prestar esclarecimentos e acabou confessando que teria levado o dinheiro, com a ajuda de outro homem, que foi quem passado informações sobre o dinheiro do idoso. O "amigo" também será intimado para prestar depoimento. Junto com os R$ 606,00 recuperados, a PM também encontrou a nota de um supermercado, onde o suspeito comprou bebidas e comida.

Pedido de ajuda: Durante a condução até a Delegacia, O.R.S pediu aos policiais, ajuda para ser internado e incicar um tratamento contra alcoolismo.