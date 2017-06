Acidente aconteceu no quilômetro 74, em Caroveira, Irani

O motorista de um veículo com placas de Chapecó perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou. O acidente aconteceu por volta das 19:20h desta terça-feira, dia 20. Os Bombeiros Voluntários de Irani atenderam a ocorrência.

O condutor, C. A de 54 anos, já estava fora do automóvel quando a guarnição chegou. Ele foi conduzido ao Pronto Atendimento de Irani, com suspeitas de fratura na clavícula esquerda.



A PRF esteve no local para orientar o trânsito e apurar as causas do acidente.