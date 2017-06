Um rapaz de 19 anos foi assaltado no começo desta semana, em Concórdia. O fato foi registrado no fim da tarde da segunda-feira, dia 19, nas proximidades do Sesi. Conforme Boletim de Ocorrência, registrado na Central de Polícia, a vítima diz que foi abordada por um homem, de aproximadamente 30 anos, que lhe rendeu com uma faca e anunciou o assalto.

A vítima entregou R$ 100 e ainda teve o aparelho celular levado pelo ladrão. O rapaz alega que também foi agredido.

O assaltante fugiu e não foi identificado.

(Com informações do repórter André Krüger).