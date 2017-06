Uma pessoa ficou ferida em uma colisão entre dois veículos, que aconteceu no começo da tarde desta terça-feira, dia 20, na BR 282, em Vargem Bonita. O fato foi por volta das 13h30, próximo ao trevão do Irani.

O fato envolveu um VW Fox, placas de Florianópolis, e um micro-ônibus, de Lindóia do Sul. O motorista do veículo da Capital estava fora do veículo. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militares de Catanduvas e encaminhado para o Hospital Santa Terezinha, de Joaçaba. O condutor do coletivo não se feriu.