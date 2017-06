A possibilidade de abertura dos estabelecimentos comerciais nas tardes de sábado é o tema de nova enquete no site da rádio Aliança. O assunto foi abordado nos últimos dias. Conforme informações, o Sindilojas, que congrega os empresários do ramo comercial em Concórdia, estaria analisando discutir a possibilidade com o Executivo, para transformar em Projeto de Lei e enviar para a Câmara de Vereadores. Atualmente, o comércio abre as portas no período da tarde em dois sábados por mês, conhecidos como o Dia D.

O objetivo da enquete é saber se o ouvinte/internauta é favorável ou contra a essa iniciativa. Para participar é só acessar o site www.radioalianca.com.br e votar em uma das opções.

Na enquete anterior, 67% do público afirma que o Presidente da República, Michel Temer, deveria renunciar ao cargo. Conforme os noticiários, Temer está sendo apontado como um dos beneficiários de propina paga pela JBS. Já 33% afirma que o Presidente deve ficar no Governo até o final do próximo ano.