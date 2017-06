Um homem ficou ferido em um acidente de trânsito registrado no começo da noite desta terça-feira, dia 20, na Tancredo Neves. Envolveu um veículo Vectra, placas de Concórdia. Somente o motorista, de iniciais D.J.L, de 24 anos, estava no carro. Conforme informações, nas proximidades da empresa Scherer, ele teria perdido o controle do carro, colidido em um poste, atravessado a pista e parado no acostamento.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para atender a ocorrência e a vítima, queixava-se de dores na coluna e estava suspeita de fratura em um dos braços. Ela foi levada consciente para o Pronto-Socorro do Hospital São Francisco de Concórdia.

(Com informações do repórter Crisitiano Mortari).