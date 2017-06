Fato foi registrado no fim da tarde desta terça-feira, dia 20.

Homem é encontrado morto no interior de Concórdia

A Polícia Militar de Concórdia foi acionada por volta de 17:30h, com a informação de que um senhor de 62 anos estaria desacordado na varanda da residência, na comunidade de Três Ilhas, interior do município. Conforme relatos preliminares, a PM foi chamada por um vizinho da vítima, que a viu caído no local.

De acordo com informações de populares, o homem, de iniciais A.P. estava morando sozinho na casa. Suspeita-se que as causas da morte sejam naturais.

(Com informações do repórter Crisitiano Mortari).