Os custos de produção de frangos de corte e de suínos da Embrapa Suínos e Aves apresentaram mais um mês de queda. Com isso, o mês de maio desse ano representou o 11º mês consecutivo de retração que vem sendo registrado desde julho do ano passado para a produção de suínos. Já o índice que trata dos custos de produção de frangos teve no mês passado o sétimo período de queda, que vem ocorrendo desde novembro de 2016.

Em maio, o ICP suíno teve retração -0,63% em relação a abril. O principal motivo é valor do frete para o transporte de insumos para as rações, que apresentou um índice de -0,53%. Outro fator que contribuiu para essa retração foi o custo de capital do rebanho em estoque, com -0,46%. Com isso, o valor para produção do quilo do suíno vivo em ciclo completo em Santa Catarina ficou em R$ 3,24.

Já o Índice de Custo de Produção de Frango teve redução de 0,30% no último mês, puxado principalmente pelo preço do milho, utilizado para a alimentação dos animais.