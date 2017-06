Donativos serão encaminhados diretamente para as famílias carentes do município.

A prefeitura de Piratuba, através do Centro de Referência de Assistência Social – Cras, deu início nesta semana a Campanha do Agasalho 2017, com o tema “Aqueça seu coração, ajudando quem precisa”.

Os participantes poderão fazer a doação de roupas, cobertores e calçados, no Cras de Piratuba, na Rua das Flores 244, ao lado do Ginásio Municipal de Esportes, ou em alguns pontos na cidade que estarão identificados.

As doações serão encaminhadas diretamente para as pessoas necessitadas do município. Para o Diretor de Assistência Social Gecson Longo, “as roupas e calçados infantis são as de maior necessidade, mas as roupas e calçados masculinas e femininas serão muito bem-vindas.”

O objetivo da campanha é fornecer o maior número de roupas, agasalhos, cobertas e calçados para as famílias carentes do município, “é importante também que, as roupas e calçados estejam em bom estado de conservação, para que, quem as receba possa bem usufruir” complementa Gecson.

(Fonte: Paulo Schuch/Ascom/Prefeitura de Piratuba)