Terminou sem acordo a terceira rodada de negociação salarial entre Sintrial e BRF. O encontro entre as partes foi nesta terça-feira, dia 20. De acordo com informações do Sintrial, a empresa avançou 0,5%, da propsota anterior, passando de 3% para 3,5 mais 1% em troca do prêmio assiduidade. O índice de inflação no período é de 3,99%.

Após essa rodada de negociação, conforme o Sintrial, a contraproposta do sindicato é de 5% de aumento, sendo 4% retroativo a maio e 1% em dezembro desse ano.

Neste encontro, a empresa apresentou os valores de R$ 1.149,40 e R$ 1,207 para os pisos de admissão e efetivação, respectivamente. Já o Sintrial pede a correção pelo índice de reajuste.

Não há uma data marcada para a quarta rodada de negociação.