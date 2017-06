Os trabalhadores com direito ao abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e o do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), referente a 2015, têm até o dia 30 de junho para ir a uma agência bancária sacar o benefício. O valor varia de R$ 78,00 a R$ 937,00, dependendo do tempo em que a pessoa trabalhou formalmente em 2015.

O Ministério do Trabalho orienta os trabalhadores a não deixarem para a última hora para não correr o risco de perder o benefício. Depois de encerrado o período de saques, o dinheiro que não foi resgatado voltará para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e será usado para o pagamento de benefícios como o seguro-desemprego e o abono salarial do próximo ano.

Para saber quem tem direito ao benefício, basta acessar a página verificasd.mtb.gov.br/abono. É necessário ter em mãos o número do CPF ou do PIS/Pasep, além da data de nascimento.