O trabalho de substituição do asfalto com problemas na Rua Tancredo Neves iniciou nesta terça-feira, dia 20, em Concórdia. Se o tempo colaborar, o conserto dos pontos com defeito deve ficar pronto até o final de semana. A Dallagnol Engenharia é que está trabalhando na pista, removendo a camada de asfáltica.

A Tancredo Neves foi revitalizada ainda no ano passado e uma nova camada de asfalto foi feita, porém, em função de um defeito na massa da pavimentação, alguns pontos apresentaram deformações. Depois de uma análise feita com amostras do asfalto, foi detectado o problema na composição e decidido que os trechos com problemas seriam refeitos. Com o passar do tempo, ondulações e buracos já apareceram na pista.

O trabalho iniciou próximo ao cruzamento de acesso ao Parque de Exposições. Outros pontos ao longo da via também passarão pelos reparos.