Duelo foi pela quarta rodada do Catarinense, no Centro de Eventos.

Na última sexta-feira (16) a equipe sub-20 da ACF/FMEC venceu a equipe de Florianópolis pelo placar de 2 a 1 em partida válida pela 4ª rodada do catarinense no Centro de Eventos.



Contando com todo seu elenco e precisando conquistar pontos o técnico Thomé após intensas semanas de treinamento fez com que seus atletas desde o primeiro minuto buscassem o gol, boas chances foram criadas mas foi somente aos 10min14s que Fernando abriu o placar para Concórdia. A ACF/FMEC continuou na mesma intensidade ofensiva mas aos 16min10s acabou sofrendo o gol de empate marcado por Eduardo após cobrança de pênalti.



Na etapa complementar os jovens atletas da ACF/FMEC voltaram a quadra destinados a buscar a vitória e logo aos 2min49s Piva ampliou para a felicidade concordiense, após p gol a equipe passou a se defender ainda mais e trabalhar nos contra-ataques, sendo que desta forma conseguiu segurar a equipe adversária e conquistar a vitória contra a equipe da capital por 2 a 1.



(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)