Além do confronto com os paranistas, Colorado fará mais partidas em solo gaúcho.

A campanha irregular em uma arrancada repleta de percalços faz o Inter entrar em campo em regime de urgência por uma vitória sobre o Paraná, nesta terça-feira, às 21h30, pela 9ª rodada da Série B. E não apenas pela lógica fria e pura de uma tabela que mostra a equipe fora do G-4, em quinto, bem aquém de seu objetivo principal em um ano de resgate à elite nacional. Diante de sua torcida, o Colorado abre uma série de quatro jogos seguidos em solo gaúcho pela competição. Uma espécie de "maratona gaudéria", que serve como trunfo e fator de obrigação para Guto Ferreira somar pontos valiosos para dar um pulo na tabela e afirmar seu trabalho.

A sequência colorada dentro do Rio Grande do Sul abriga três jogos em casa, além de um embate com o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas. Após o duelo com o Tricolor paranaense, o Inter ruma ao Sul do estado para encarar o Xavante, já no sábado. A tabela apresenta, em seguida, duas partidas no Beira-Rio, contra Boa Esporte e Criciúma, com duas preciosas semanas de trabalho entre elas.

Nesta terça-feira, o Colorado retorna a Porto Alegre após duas partidas como visitante. A proximidade com a torcida até indica uma situação confortável à equipe de Guto Ferreira, em sua saga para saltar da quinta colocação, com 13 pontos, para se consolidar no G-4 – o Santa Cruz, quarto colocado, também soma 13 pontos e leva vantagem nos critérios de desempate. Mas será preciso melhorar (e muito) o aproveitamento como mandante tanto na Série B quanto no decorrer de toda a temporada.

Os pontos perdidos dentro do Beira-Rio, aliás, surgem como principal fator para a campanha irregular na competição. Entre protestos da torcida, o Colorado deixou escapar quatro pontos nos empates em 1 a 1 com ABC, em sua estreia em casa, e Juventude, na primeira partida com Guto Ferreira. O montante desperdiçado seria suficiente para alavancar a equipe à vice-liderança, com 17 pontos, apenas a um do líder Juventude.

– O Inter sempre tem que vencer. Deixamos escapar a vitória em Belo Horizonte. O lado positivo é esse. Teremos três jogos agora em Porto Alegre. Daremos um pulo na classificação para rumar à Série A. O que nos falta são os jogos em casa que empatamos. Com mais esses quatro pontos, estaríamos acima. O Guto chegou, tem duas vitórias e três empates. O grupo se adaptará ao estilo dele. O Inter tem que nos quatro jogos, prinicpalmente nos três em casa, fazer o dever de casa – afirma o vice de futebol Roberto Melo.

(Fonte: Eduardo Deconto/GloboEsporte.com).