Mesmo com resultados adversos, clube catarinense se mantém no G6.

Jandrei, Apodi, Victor Ramos, Luiz Otávio e Reinaldo; Girotto, Luiz Antonio e Seijas; Rossi, Wellington Paulista e Arthur. Diriam os mais velhos que a Chapecoense tem um time decorado "do goleiro ao ponta esquerda". Escalação repetida que fez a diferença para que o Verdão terminasse a oitava rodada do Brasileirão ainda na zona de classificação para Libertadores e que não será mais alterada por assédio de rivais diretos. Isso porque todos os titulares já alcançaram o número mágico de sete jogos na competição.

O bom início da Chape fez com que gigantes do futebol nacional abrissem o olho para o elenco de Vagner Mancini. Luiz Otávio esteve na mira de São Paulo e Cruzeiro, que observou mais detalhadamente também Rossi. Qualquer negociação, porém, ficará para 2018 - a não ser que sofram assédio do exterior. Além dos 11 titulares, Osman também não sai mais para outro clube brasileiro, sendo utilizado em todas as oito partidas até então.

A repetição das escalações mostra a convicção de Vagner Mancini em sua formação ideal. Girotto, Rossi e Luiz Otávio não entraram em campo somente uma vez, sempre por suspensão, e Seijas não esteve na estreia por ainda não estar regularizado. De resto, o time sempre foi o mesmo. Entre os reservas, Nenén (6) e Túlio de Melo (5) são os que mais se aproximam da marca definitiva.

Apesar da satisfação evidente com o time ideal, Vagner Mancini deixa claro que a Chape não fecha os olhos para o mercado. Com lesões de João Pedro, Nadson, Moisés Ribeiro e Osman nas últimas semanas, as opções para variação ficaram reduzidas e a expectativa é pela chegada de novos nomes:

- Sim (precisamos de reforços) e nunca escondemos isso. Precisamos de peças de reposição.

A Chape mapeia o mercado e sabe-se da busca por um primeiro volante, um meia e um atacante. Enquanto ninguém chega, fica o alento da certeza de que os preferidos do treinador não saem mais. Quinta-feira, a equipe encara o Flamengo, às 21h (de Brasília), na Ilha do Urubu, pela nona rodada, e, com todo mundo à disposição, não é difícil escalar o time titular. Basta voltar ao início do texto.

