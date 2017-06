Inscrições estão em andamento e evento faz parte da programação de aniversário do município.

Olimpíadas Municipais de ABV iniciam no próximo mês

Alto Bela Vista vai realizar no dia 01 de julho as Olimpíadas Municipais 2017. A programação faz parte das comemorações da Semana do Município.

As inscrições devem ser feitas na Casa da Memória, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h até o dia 29 de junho.

As modalidades das olimpíadas serão:

- Corrida Feminino, Corrida Masculino, Dominó, Futsal Livre Feminino, Tênis de Mesa (acima de 12 anos)

- Futsal Livre Masculino e Vôlei Misto (acima de 14 anos)

- Bocha de Casais, Canastra e Truco (acima de 18 anos)

A premiação será de medalhas para 1º, 2º e 3º lugares de cada modalidade.

Os jogos acontecerão no Centro Comunitário - CCO, Estádio David Nilo Bordin - EDB, Ginásio da Escola Sonho Encantado - GSE e no Ginásio da Escola Teixeira de Freitas - GTF.

A cerimônia de abertura das Olimpíadas Municipais terá início às 13h no Ginásio da Escola Sonho Encantado.

(Fonte: Alto Bela Vista.com)