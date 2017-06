Nesta segunda-feira, dia 19, treze Bombeiros Voluntários do Alto Uruguai Catarinense, pertencentes às Corporações de Irani, Ipumirim, Lindoia do Sul e Arabutã, participaram de um curso realizado pelo Saer/Fron. A capacitação foi realizada na base de operações do SAER no Aeroporto de Chapecó.

O objetivo do treinamento foi qualificar os bombeiros para utilização de transporte aéreo em situações de emergências. Os voluntários foram orientados para procedimentos como aproximação do helicóptero em segurança, se portar dentro de uma aeronave, entender a linguagem da tripulação e a como transportar um paciente em uma maca para um helicóptero.

(Fonte: Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani)