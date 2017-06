O trem de socorro do Corpo de Bombeiros de Catanduvas foi acionado por volta das 13h20min desta terça-feira (20) para atender uma colisão frontal com vítima na BR-282, em Vargem Bonita.

De acordo com as primeiras informações, o acidente envolveu um Fox e um micro-ônibus. As guarnições encontraram o motorista do Fox fora do veículo. Ele foi atendido e encaminhado para o Hospital. O condutor do micro-ônibus não se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal está no local fazendo o levantamento do acidente. Breve mais detalhes.

(Fonte: Caco da Rosa)