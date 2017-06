Global estaria realizando gravações do programa "Lata Velha", no município de Planalto Alegre.

O apresentador Luciano Huck está no Oeste de Santa Catarina. Ele chegou em Chapecó na manhã desta terça-feira, dia 20.

Informações dão conta de que o apresentador do Caldeirão do Huck, da TV Globo, está na região para gravar uma participação do quadro "Lata Velha", no município de Planalto Alegre, também no Oeste.

(Fonte: Diário do Iguaçu)