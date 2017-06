A estação mais fria vai iniciar exatamente a 1h24 desta quarta-feira, 21 de junho. Por ser uma época em que a incidência de raios solares é menor, as temperaturas ficam mais baixas.

O meteorologista Leandro Puchalski comenta que o Inverno deste ano será dentro da normalidade. “Isso significa que não temos nenhum fenômeno climático de escala global, como El Niño ou La Niña, para alterar completamente o padrão dessa estação”, afirma.

De maneira geral o trimestre segue com volumes menores de chuva em relação ao Outono. “Nesses primeiros dias de Inverno teremos volumes baixos de chuva, que deverão ocorrer, mais na faixa Leste do Estado”, comenta o meteorologista.

Em julho os volumes de chuva variam entre 70 e 140 mm na maior parte das cidades. Só nas regiões do Oeste e Meio Oeste é que normalmente chove um pouco mais, podendo acumular 170 mm. As temperaturas também devem ficar dentro do padrão da estação, com ondas de frio mais intensas e duradouras.