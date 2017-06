O suicídio é um assunto que está longe de ser considerado recorrente em qualquer conversa entre amigos. Um tema que passa bastante despercebido, o que faz parecer que o problema não existe. Apesar deste senso comum, dados a respeito de suicídio em Concórdia, no Brasil e no mundo, são preocupantes a ponto de o ato ser considerado uma epidemia. Estima-se que 25 pessoas comentem suicídio a cada dia no Brasil, o país tem uma média de cinco pessoas a cada 100 mil habitantes que morre dessa forma. Em Concórdia, a média supera a nacional, sendo que 14 pessoas a cada 100 mil habitantes tiram a própria vida.

Estes números motivaram a criação do Centro de Valorização da Vida em Concórdia. O município terá um núcleo próprio para atender pessoas que se encontram emocionalmente fragilizadas, com o objetivo de dar apoio emocional e fazer a prevenção do suicídio.

De acordo com o presidente do CVV Concórdia, Marcos Krahl Jr., o atendimento é feito por voluntários, através de telefone, chat, skype ou e-mail. "Qualquer pessoa que esteja passando por um momento difícil, que se encontre em depressão, emocionalmente fragilizada, e não consegue conversar com amigos e familiares pode entrar em contato com o CVV para desabafar", explica Krahl, "tudo sob total sigilo", completa.

O processo de estruturação em Concórdia ainda está no início e conta coma ajuda do CVV de Chapecó. "Já conversamos com o prefeito e dois secretários do município para viabilizar uma sala de atendimento e a expectativa é iniciar este trabalho a partir de setembro em Concórdia", adianta Marcos.



Necessidade de voluntários:

Para funcionar, o CVV conta com a ajuda de voluntários que atuam como escutadores e doam seu tempo e atenção para para quem precisa conversar sobre todos os assuntos e não tem conseguido fazer isto com as pessoas próximas. Marcos informa que para ser voluntário do CVV é preciso ter mais de 18 anos de idade e algumas horas disponíveis por semana.

Os voluntários irão passar por uma capacitação gratuita para poder atender no CVV. Serão realizados quatro encontros em Concórdia entre os meses de julho e agosto, sempre aos sábados nos períodos da manhã e tarde. "O primeiro encontro será no dia 8 de julho, no auditório da UnimedConcórdia, quem estiver disposto a participar pode entrar em contato com os membros da diretoria pelos contatos (49) 99988-0297 ou (49) 99924-4066, e também pela página no Facebook (CVV Concórdia - Centro Valorização da Vida de Concórdia) ", explica o presidente.





O CVV



O CVV — Centro de Valorização da Vida, fundado em São Paulo em 1962, é uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como de Utilidade Pública Federal em 1973. São aproximadamente 2.000 voluntários em 18 estados mais o Distrito Federal que faz atendimento pelo telefone 141 (24 horas), pessoalmente (nos 72 postos de atendimento) ou pelo site www.cvv.org.br via chat, VoIP (Skype) e e-mail.

Fonte: Rhayana Cordeiro