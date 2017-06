Consumidores já estão percebendo a diferença no preço aplicado nas bombas

O preço dos combustíveis teve mais uma redução em Concórdia. Nesta semana os consumidores já vão perceber a redução média de R$ 0,10 ao litro de diesel.

O valor da gasolina ainda está indefinido, já que ocorreu reajuste para o álcool. Em menos de um mês essa é a segunda vez que o preço dos combustíveis teve redução na bomba.

O coordenador do núcleo dos postos de combustíveis da ACIC, Armi Parisenti, o Penna, explica que a principal justificativa é a queda no preço do petróleo. Parisenti também destaca que nos últimos 30 dias o preço médio da gasolina vendida em Concórdia reduziu em média aproximadamente de R$ 0,10.

Impactos da redução no diesel

A redução de R$ 0,10 para o preço do diesel é bem significativa, principalmente para o setor de transportes. Para exemplificar, um caminhão gasta em média três mil litros de combustível por mês, o que vai gerar uma economia de R$ 300,00 mensais. Se o preço se mantiver assim por um ano, a economia com diesel pode chegar a R$ 3,6 mil.