Sivio das Neves participou de reunião com o vice-governador no início desta semana

O prefeito de Irani, Sivio das Neves, esteve em audiência na manhã de segunda-feira, 19, em Florianópolis, com o vice-governador do Estado, Eduardo Pinho Moreira. Neves busca recursos para o município de Irani. O secretário executivo da ADR de Concórdia, Wagner Bee e o deputado estadual e secretário de Agricultura do estado, Moacir Sopelsa, participaram do encontro.

O prefeito conta que Pinho Moreira prometeu se empenhar na viabilização de recursos. “O vice-governador afirmou que vai tentar a liberação de recursos para a recuperação das estradas vicinais do município”, relata.

Ao longo desta semana Sivio, também terá audiências em outras secretarias de Estado. “Temos uma ampla agenda em Florianópolis, incluindo uma audiência na Casan, onde vamos pleitear recursos para obras no bairro Santo Antônio", adiantou ele.