Veículo com placas de Concórdia teria invadido pista contraria causando colisão frontal

PRF conclui laudo de acidente com morte na BR 153

A Polícia Rodoviária Federal concluiu o laudo do acidente ocorrido na ultima sexta-feira, dia 16, em Concórdia. Neste acidente causou a morte de uma pessoa após dois veículos colidirem frontalmente, na BR 153 no KM 88 entre as comunidades de Cachimbo e Barra Seca.



O documento foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia. O laudo apontou que houve uma “colisão frontal devido uma ultrapassagem em local proibido pela sinalização”.



Segundo consta que a invasão de pista foi causada pelo veículo Fiat/ Punto com placas de Concórdia. A colisão foi em um Renault/Logan placas de Peritiba. O ocupante deste veículo, Arlindo Erno Roos, de 69, não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada do sábado no Hospital São Francisco.

O acidente:

Uma colisão frontal envolvendo dois veículos ocorreu no início da noite desta sexta-feira, dia 16, na BR 153 quilômetro 88, em Concórdia.

Um Fiat Punto com placas de Concórdia, colidiu frontalmente em um Logan com placas de Peritiba.

Segundo informações colhidas no local do acidente o veículo Punto fazia sentido Concórdia Irani, o outro veículo o sentido contrário.

O condutor do Logan de Peritiba, Arlindo Erno Ross, 60 anos, sofreu ferimentos graves com suspeita de hemorragia interna, traumatismo craniano e perfuração de artéria. A esposa do motorista, Anete Cesco, 63 anos, apresentava fratura de costela e punhos.

Motorista do Fiat de Concórdia F.R, 32 anos e E.A de L, 29 anos, sofreram ferimentos leves.

Bombeiros de Concórdia e Irani atenderam a ocorrência. Polícia Rodoviária Federal de posto BR 153 de Cachimbo atendeu a ocorrência para realizar os levantamentos do acidente.