Galo do Oeste também ficou no zero a zero no primeiro amistoso preparatório para a série B.

O Concórdia Atlético Clube empatou sem gols contra o Criciúma pela primeira partida da semifinal da Copa SC Sub-20. O duelo foi disputado na tarde do último sábado, dia 17, em Concórdia. O jogo da volta será no dia 24, no Heriberto Hülse, no Criciúma.

Também no fim de semana, o Concórdia Atlético Clube empatou sem gols com o Guarani de São Miguel do Oeste, em amistoso preparatório para a série B do Catarinense. A partida foi na cidade do extremo-oeste.