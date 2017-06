O SER Juventude de Lindóia do Sul empatou com o Guarany de Xanxerê pela segunda rodada da fase de grupos do Oeste de Estadual de Amadores. O placar de 1 a 1 foi em Xanxerê, no fim de semana.

Na primeira rodada, o time lindoiense havia vencido o Independente São Domingos, por 3 a 1, no Romano Sandrin.